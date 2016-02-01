Украина и Словакия планируют открыть дополнительный пункт пропуска на общей границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в Киеве.

В частности, словацкий вице-премьер, комментируя возможность модернизации или открытия новых пропускных пунктов на украинско-словацкой границе, отвечающих европейским стандартам, сказал, что "этот вопрос находится на повестке дня".

"Мы поддерживаем коммуникацию с украинской стороной, и существует один проект, который, по крайней мере, мы рассматриваем, и очень важно, что мы имеем всю необходимую инфраструктуру", - сказал Лайчак.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время на украинско-словацком участке границы действуют два основных пункта пропуска.

"Я думаю, что они в основном хорошо функционируют, но мы хотим предотвратить такие ситуации как длинные очереди и многочасовые ожидания", - заявил Лайчак.

Он отметил, что профильные министерства Украины и Словакии ведут переговоры по этим вопросам.

Лайчак также сообщил об инициативе проведения совместного заседания правительств обеих стран, которое должно состояться с обеих сторон межгосударственной границы - в Ужгороде и Михаловце.

"Это возможность обсудить четкие проекты, которые улучшат жизнь граждан, живущих в этой приграничной зоне", - заявил Лайчак.

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Словацкий чиновник отметил, что будет обсуждаться открытие третьего пограничного пункта пропуска между странами.

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При этом он подчеркнул, что в настоящее время нет четких сроков открытия этого пункта.

Третий пропускной пункт планируется открыть в населенных пунктах Черная-над-Тисой со словацкой стороны и Соломоново - с украинской.