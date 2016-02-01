В Киеве аферисты "продавали" должность советника министра за $20 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, злоумышленники, распространяя ложную информацию о якобы наличии у них влиятельных связей с высокопоставленными лицами, подбили гражданина передать им 20 тыс. долларов взятки за решение вопроса о его трудоустройстве на должность советника министра АПК или председателя одной из облгосадминистраций.

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Подозреваемых задержали сразу после получения второй части оговоренной суммы - 10 тыс. долларов. По результатам обысков у них обнаружена и изъята часть ранее полученных средств.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.