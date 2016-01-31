На Полтавщине демонтировали памятники Дзержинскому, Кирову и Чапаеву

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.

В частности, в селе Краснознамянка демонтировали памятник Дзержинскому, в селе Харьковцы - памятник Чапаеву и в селе Лысовка - памятник Кирову.Читайте такжеВ Минкульте заявили, что памятник Петровскому не был объектом культурного наследия

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровске снесли памятник Петровскому.