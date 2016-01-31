На Полтавщине демонтировали памятники Дзержинскому, Кирову и Чапаеву
05:10, 31 января 2016Общество
3087 0
В Гадячском районе на Полтавщине были демонтированы три памятника большевикам.
На Полтавщине демонтировали три памятника большевикам / poltava.to
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.
В частности, в селе Краснознамянка демонтировали памятник Дзержинскому, в селе Харьковцы - памятник Чапаеву и в селе Лысовка - памятник Кирову.Читайте такжеВ Минкульте заявили, что памятник Петровскому не был объектом культурного наследия
Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровске снесли памятник Петровскому.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter