"Свежие поставки из Межигорья": Чичваркин заявил, что приобрел элитный алкоголь Януковича

Фото с элитным алкоголем он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Свежие поставки из подвала Януковича: малоизвестный коньяк Château de Montifaud в коробочке с жуком-бандуристом. Сертификат датирован 9 сентября 2011. Вот такие напитки за £1850 дарили Януковичу. Если бы лучше изучили его вкус, можно было бы обойтись привычной водкой всего за £155", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийский бизнес сбывает низкокачественный алкоголь и продукты на оккупированной части Донбасса - разведка

Напомним, ранее Чичваркин заявил, что подаренный Януковичу алкоголь из Межигорья украли и перепродали в Лондон.