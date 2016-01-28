"Свежие поставки из Межигорья": Чичваркин заявил, что приобрел элитный алкоголь Януковича
15:05, 28 января 2016Общество
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Бизнесмен, владелец винного магазина в Лондоне, россиянин Евгений Чичваркин заявил, что приобрел коньяк, который принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Бизнесмен заявил, что приобрел коньяк Януковича / Facebook / Чичваркин
Фото с элитным алкоголем он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Свежие поставки из подвала Януковича: малоизвестный коньяк Château de Montifaud в коробочке с жуком-бандуристом. Сертификат датирован 9 сентября 2011. Вот такие напитки за £1850 дарили Януковичу. Если бы лучше изучили его вкус, можно было бы обойтись привычной водкой всего за £155", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее Чичваркин заявил, что подаренный Януковичу алкоголь из Межигорья украли и перепродали в Лондон.
Фото: Facebook / Чичваркин
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