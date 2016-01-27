Сожительницу прокурора сил АТО уличили в приобретении авто за 1,21 миллиона при доходе за год в 1687 гривень

Об этом свидетельствует постановление Соломянского райсуда от 15 января 2016 года, передают "Наші гроші".

В рамках уголовного производства по возможному незаконному обогащению (ст.368-2 УК) военного прокурора сил АТО Константина Кулика Национальное антикоррупционное бюро обратилось к суду с просьбой предоставить доступ к документам по приобретению внедорожников сожительницей Ириной Немец и матерью прокурора Светланой Кулик.

Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 1,21 млн грн, приобретенный Ириной Немец, а также Тoyota RAV4 стоимостью 459 тыс. грн, оформленном на Светлану Кулик. Оба автомобиля 2014 года выпуска и приобретенные в тот же год.

Издание отмечает, что ни один из этих автомобилей не указан в декларации Кулика за 2014 год, поскольку ни мать, ни сожительницу, которая, по данным следствия, является матерью его детей, прокурор в декларации в раздел «Члены семьи» не вписал.

Согласно договорам купли-продажи указанных автомобилей, расчет за внедорожники должен быть осуществляться безналичным платежом на счет фирмы-поставщика в «Кредит Агриколь Банк». Расчет за обе машины осуществлялся путем перечисления с одного и того же счета в «Диамантбанке». Вместе с тем на счет в последний денежные средства вносились наличными, о чем свидетельствуют соответствующие квитанции. Следовательно, фактически внедорожники покупали за наличные, объясняет НАБУ.

Обосновывая необходимость проверки обстоятельств приобретения автомобилей сожительницей Кулика, НАБУ указало тот факт, что согласно данным ГФС, официальный доход Немец в 2014 году, то есть в год приобретения автомобиля, составлял 1 тыс. 687 грн., а совокупный доход за последние десять лет (2005-2015 г.г.) – 111 тыс. 962 грн. Это в 10 раз меньше стоимости приобретенной машины, отмечают "Наші гроші".

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Стало известно, что для выяснения размера расходов прокурора Кулика, его сожительницы и матери суд удовлетворил просьбу НАБУ и предоставил доступ к банковским документам.

Напомним, в 2014 году Константин Кулик задекларировал трехкомнатную квартиру общей площадью 249,3 кв. м в элитном ЖК «Диптомат-Холл» в Киеве. Законность приобретения данной квартиры сейчас проверяет НАБУ. В частности, это помещение ранее арестовали по другому делу харьковским судом, и детективы Антикоррупционного бюро сейчас также проверяют обстоятельства этого дела.

В этом же жилом комплексе рядом квартирами владеют Светлана Кулик и Ирина Немец. При этом последняя приобрела нежилое помещение 88 кв.м. в том же 2014 году, а в 2015-м еще два гаража на 21 и 14 кв.м. Кроме того, НАБУ сейчас установило, что Немец посещает спортивный клуб «Царский», где годовой абонемент стоит от 40 до 520 тыс. грн.