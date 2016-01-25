На Львовщине начала работу новая патрульная полиция

На дорогах Львовской области сегодня к работе приступила патрульная полиция, которая сменила бывших работников ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, старт работе патрульной полиции на дорогах области сегодня на Бугском стационарном посту патрульной полиции дала глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Во время брифинга она сообщила, что до мая этого года правопорядок на всех дорогах международного значения в Украине будет охранять патрульная полиция.

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По словам руководителя Нацполиции, она имеет двух главных врагов – это криминал и коррупция среди правоохранителей.

"Время криминала и время "крышевания" прошло", – подчеркнула глава Нацполиции Украины.

Она отметила, что реформу ГАИ начали со Львовской области, поскольку было очень много жалоб от граждан на коррупционные действия сотрудников этой службы.

„Новые патрульные сменят инспекторов ГАИ, которые до сих пор осуществляют надзор за дорожным движением на автодорогах международного значения на территории Львовщины и на них было много жалоб из-за поборов”, - отметила Деканоидзе.

Патрульные полицейские круглосуточно посменно будут дежурить в составе 12 автомобильных патрулей на участках международных трасс области, общая протяженность которых составляет 518 км: «Львов – Шегини», «Львов - Краковец», «Львов – Рава-Русская», «Жовква – Червоноград», «Львов – Броды», «Львов – Стрый – Сколе».

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Кроме того, три патрули будут работать на стационарных постах ДПС ГАИ во Львовской области: «Великоселки» (503 км автомобильной дороги «Киев - Чоп»); «Холодная Вода» (10 км автомобильной дороги «Львов - Шегини»); «Добряны» (609 км автомобильной дороги «Киев - Чоп»).

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2015 года первые шесть полицейских экипажей на Hyundai Sonata, бывших такси из аэропорта, вышли на патрулирование трассы "Киев - Житомир".