С начала года в оккупированном Луганске от гриппа умерли четыре человека - СМИ
С начала года в оккупированном боевиками Луганске умерли от гриппа 4 человека.
Об этом ЛІГА.net сообщила медик одной из луганских больниц
По ее словам, среди умерших - врач городской больницы.
«Сейчас не хватает врачей. Он на ногах пытался перенести заболевание, но, к сожалению, летальный исход», - отметила она.
По ее словам, в городе также отмечается дефицит лекарств.
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"В больницах есть небольшое количество на серьезные случаи", - добавила врач.
С 19 января по 1 февраля школы временно оккупированного Луганска закрыли на карантин из гриппа и ОРВИ.
Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ погибло более 300 человек.