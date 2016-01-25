С начала года в оккупированном Луганске от гриппа умерли четыре человека - СМИ

Об этом ЛІГА.net сообщила медик одной из луганских больниц

По ее словам, среди умерших - врач городской больницы.

«Сейчас не хватает врачей. Он на ногах пытался перенести заболевание, но, к сожалению, летальный исход», - отметила она.

По ее словам, в городе также отмечается дефицит лекарств.

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"В больницах есть небольшое количество на серьезные случаи", - добавила врач.

С 19 января по 1 февраля школы временно оккупированного Луганска закрыли на карантин из гриппа и ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ погибло более 300 человек.