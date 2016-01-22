В Хмельницкой области началась переаттестация полицейских.

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила сегодня во время видеоселекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений НПУ, проинформировали УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции.

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По ее словам, уже начата аттестация работников Главного управления Национальной полиции Украины в Хмельницкой области. Также готовится аттестация работников полиции Волыни.

Деканоидзе также сообщила, аттестацию работников полиции Киева и Киевской области планируют закончить в течение недели. Сейчас наблюдается незначительный процент "отсева" работников, которые не прошли аттестацию. Большая часть из этой категории – руководители разного уровня полиции Киева. Зато рядовые полицейские аттестацию проходят нормально.

"Никаких проблем у рядового состава с аттестацией нет", – подчеркнула Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, переаттестация сотрудников аппарата Нацполиции, главных управлений НП в городе Киеве и Киевской области началась 18 ноября 2015 г.

Речь идет о тех, кто временно был назначен на свои должности во вновь созданном органе. Остаться на той же позиции или занять новую они смогут только после переаттестации.

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Переаттестацию всех сотрудников полиции планируется провести в течение полугода.

В целом аттестацию в Киеве и области должны пройти около 13,5 тыс. сотрудников Нацполиции, в том числе и аппарата.

12 января 2016 г. был подписан приказ о начале аттестации сотрудников Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. В этой области подлежат аттестации около 2,2 тыс. сотрудников полиции.