В Одесской области количество умерших от гриппа выросло до 26 человек
В Одесской обалсти количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом (штамм AH1N1), увеличилось до 26 человек.
Как сообщили УНИАН в Ситуационном центре быстрого реагирования по гриппу при ОГА, из 26 умерших, 8 – в районах области, остальные – в Одессе.
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В центре отметили, что за последнюю неделю в стационары области с признаками ОРВИ, грипп, пневмония госпитализированы 939 человек.
«Эпидпорог не превышен. Ожидаем поступление «Тамифлю» и его аналогов», - отметили в центре, добавив, что все госпитализированные получают соответствующую медицинскую помощь.
Как сообщал УНИАН, в медучреждениях и школах Одессы с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин. Создан Ситуационный центр быстрого реагирования при ОГА.
Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом AH1N1.
Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма выделена из бюджета ОГА.