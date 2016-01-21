На Сумщине количество умерших от гриппа и ОРВИ возросло до 7 человек

В Сумской области количество умерших от гриппа и ОРВИ возросло до 7 человек.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, вчера, 20 января, скончалась 38-летняя жительница города Лебедин.

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«В Лебедине умерла 38-летняя женщина, которую в больницу госпитализировали поздно с запущенной формой гриппа. К сожалению, спасти ее не удалось», - рассказал чиновник.

Таким образом количество умерших в Сумской области от гриппа и ОРВИ возросло до 7 человек.

В Сумской области превышен эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Выступая в эфире одного из местных телеканалов, Бутенко также сообщил, что по его данным, сегодня в области уже превышен эпидпорог по заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

«Если по состоянию на 18 января мы говорили о 6% (если брать область в целом) до эпидпорога, то сегодня, анализируя то, какое у нас количество вызовов экстренной медицинской помощи по области и количество больных, которые обращаются в учреждения здравоохранения и вызывают врачей на дом, дает нам основания говорить, что сегодня мы переходим эпидпорог», - заявил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 января в Сумской области смертность от гриппа и ОРВИ составляла 6 случаев, в частности в Буринском районе умерли 2 больных, по одному – в Конотопском, Белопольском районах и городах Сумы и Конотоп.

По состоянию на 18 января в Сумской области превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 5 из 18 районов и 2 городах.

С 19 января в учебных заведениях области объявлен карантин.