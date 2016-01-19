За преступления против нацбезопасности и терроризм с 2014 года осуждены 246 человек – ГПУ

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, в период 2014-2015 годов следователями органов безопасности Украины проводилось досудебное расследование по более чем 6 тыс. уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность, а также по фактам создания террористических групп и организаций, совершения террористических актов, финансирования терроризма и других тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с различными проявлениями сепаратизма.

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За указанный период времени прокурорами и следователями по согласованию с прокурорами в этих уголовных процессах составлены уведомления о подозрении в отношении 2 тыс. 208 человек, среди которых 96 - граждане Российской Федерации.

В суды направлены обвинительные акты в отношении 798 человек, подозреваемых в совершении преступлений указанной категории.

246 человек уже признаны судами виновными в совершении этих преступлений и приговорены к различным срокам заключения.