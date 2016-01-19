В ГСЧС надеются на возобновление движения транспорта в пяти областях

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям ожидают возобновление с завтрашнего дня движения транспорта в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на брифинге по вопросам ликвидации последствий стихии на территории государства, передает корреспондент УНИАН.

"Я думаю, что в течение завтрашнего дня начнется возобновление движения автотранспорта", - сказал Чечеткин.

По его словам, техника и спасатели работают практически в круглосуточном режиме.

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"Если не будет других осложнений, связанных с сильным ветром, то достаточно быстро возобновится движение по вышеназванным автодорогам", - сказал руководитель ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Чечеткин заявил, что в пяти областях, а это Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская, введено частичное ограничение движения для большегрузного транспорта, принимаются меры по ликвидации снежных заносов, вызванных сильным ветром.