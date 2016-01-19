Очередной "вброс" РФ: Командир "Азова" прокомментировал фейковое видео с угрозами Нидерландам

Об этом в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина" заявил нардеп, командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Говорить о таких вещах абсолютно абсурдно. Заявление, весь этот спектакль, на самом деле, абсолютно абсурден, рельсовая вещь, распространенная через, как уже известно теперь, через российские каналы, в первую очередь. Все, что там сделано, сделано очень некачественно. Ни форма не соответствует форме бойцов "Азов", даже оружие, используемое на этом видео, является не настоящим оружием, а бутафорской имитацией, игрушками, по большому счету. Безусловно, обидно для бойцов то, что их используют в таком свете для российской пропаганды в Европе. Зачем это было сделано? Сейчас, как мы знаем, 6 апреля в Голландии будет проходить референдум по поводу Ассоциации Украины и ЕС. То есть, поддерживают голландцы или не поддерживают. Для того, чтобы правительство рассмотрело этот вопрос, то есть отказал Украине в ассоциации, надо чтобы проголосовала как минимум треть населения Нидерландов. Для раскрутки, для мобилизации этого антиукраинского потенциала нужны какие-то подобные вбросы. Сейчас для этого вброса был использован полк "Азов", - заявил Билецкий.

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По словам Билецкого, уже известно, что данный фейк был раскручен российским сегментом соцсетей.

"Единственное, что мы знаем на определенную минуту, что первые аккаунты, где оно появилось и как оно дальше раскручивалось, это были аккаунты на территории России. Это были русские, фейковые моменты, которые были созданы за 5 минут до появления этого видео", - отметил Билецкий.

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Как сообщал УНИАН, ранее в YouTube появилось видео, где люди в маска, выдающиеся себя за "Азов" угрожают гражданам Нидерландов терактами в случае, если государство не ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Неизвестные на видео также сжигают флаг Нидерландов.

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В то же время, в полку "Азов" сразу сообщили, что видео – "фейк" и указали, что внешний вид и форма одежды людей на видео отличается от "азовцев".

Как известно, в апреле в Нидерландах пройдет референдум, на который выносится вопрос: вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?