В Нацгвардии прокомментировали возможность вхождения в ее состав батальона "Крым"

Так спикер ведомства Светлана Павловская прокомментировала заявления координатора акции по блокаде Крыма Ленура Ислямова о создании такого батальона в структуре Нацгвардии Украины, передает "Крым.Реалии".

"Это инсинуации отдельного человека, который берет на себя ответственность делать подобные заявления. Я могу сказать только одно, что Нацгвардия Украины действует в рамках действующего законодательства", – сказала она.

Спикер Нацгвардии отметила, что инициатива может быть, но она должна воплощаться в рамках законов Украины.

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"Есть четко обозначенные задачи, это люди с оружием. Это соответствующие законодательные рамки, которые определяются как действующим законодательством в Украине, так и международным законодательством. Мы хотим идти в Европу. Мы работаем над усовершенствованием нашего действующего законодательства, в том числе и судебного, и мы должны четко понимать, что есть соответствующие рамки, в которых мы действуем", – добавила Павловская.

Напомним, ранее Ислямов заявлял, что батальон "Крым", скорее всего, будет входить в Нацгвардию, потому что функции ВСУ более военные, а в НГУ – более общественные.

На уточняющий вопрос, есть ли официальное решение относительно батальона, он ответил: "Я думаю, что это будет уже озвучиваться гарантом Конституции или, как минимум, Мустафой Джемилевым в ближайшей перспективе".