В Днепропетровске приняли присягу 950 патрульных полицейских (фото)
Сегодня в Днепропетровске, на Фестивальном причале, в присутствии нескольких тысяч горожан торжественно принял присягу 951 патрульный полицейский.
Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, мэр Борис Филатов и замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
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Планировалось, что на сегодняшнее мероприятие прибудут премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков, однако из-за непогоды аэропорт Днепропетровска не смог принять самолет с чиновниками.
Некоторые подробности конкурса в Днепропетровске в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"950 человек, прошедшие жесткий отбор из 8123 кандидатов. Конкурс прошли 974 человека, смогли закончить учебу – 950. Из них – 23% девушки, 86% - с высшим образованием, каждый десятый – участник АТО. Много спортсменов ( 32 КМС, 5 мастеров спорта, 1 МСМК). 13% ранее служили в органах МВД ( в основном в добровольческих батальонах МВД "Днепр-1" и "Сичеслав")", - написал он.
У #Дніпропетровськ'у 950 патрульних присягнули на вірність Україні (+ФОТО) https://t.co/4SEPVsgAOX#поліція#присягаpic.twitter.com/Q9j3lWMu6I
— МВС України (@MVS_UA) January 17, 2016
Возглавил патрульную полицию Днепропетровска старший лейтенант полиции Богонис Владимир Романович – в прошлом боевой офицер из "Днепр-1", прошедший с полком все боевые испытания последнего времени.
Аваков добавил, что Днепропетровск – 9 город в котором заработал новый полицейский патруль. За ним последуют – Ивано-Франковск (30 января), Херсон (6 февраля), Винница (14 февраля), Чернигов (21 февраля), Кременчуг (27 февраля). Затем – Черкассы, Полтава, Житомир, Черновцы, Ровно, Борисполь, Запорожье, Тернополь, Славянск-Краматорск, Кировоград, Кривой Рог, Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, Мариуполь и Сумы.