В Днепропетровске приняли присягу 950 патрульных полицейских (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, мэр Борис Филатов и замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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Планировалось, что на сегодняшнее мероприятие прибудут премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков, однако из-за непогоды аэропорт Днепропетровска не смог принять самолет с чиновниками.

Некоторые подробности конкурса в Днепропетровске в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"950 человек, прошедшие жесткий отбор из 8123 кандидатов. Конкурс прошли 974 человека, смогли закончить учебу – 950. Из них – 23% девушки, 86% - с высшим образованием, каждый десятый – участник АТО. Много спортсменов ( 32 КМС, 5 мастеров спорта, 1 МСМК). 13% ранее служили в органах МВД ( в основном в добровольческих батальонах МВД "Днепр-1" и "Сичеслав")", - написал он.

Возглавил патрульную полицию Днепропетровска старший лейтенант полиции Богонис Владимир Романович – в прошлом боевой офицер из "Днепр-1", прошедший с полком все боевые испытания последнего времени.

Аваков добавил, что Днепропетровск – 9 город в котором заработал новый полицейский патруль. За ним последуют – Ивано-Франковск (30 января), Херсон (6 февраля), Винница (14 февраля), Чернигов (21 февраля), Кременчуг (27 февраля). Затем – Черкассы, Полтава, Житомир, Черновцы, Ровно, Борисполь, Запорожье, Тернополь, Славянск-Краматорск, Кировоград, Кривой Рог, Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, Мариуполь и Сумы.