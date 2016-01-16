В результате пожара на промтоварном рынке в Одессе есть пострадавшие

В Одессе сегодня во время пожара на промтоварном рынке «Меркурий» пострадал один человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 16 января в 15.39 на территории рынка «Меркурий» по ул. Днепропетровская дорога, 99/Б произошло возгорание торговых павильонов.

В результате пожара уничтожено 10 торговых павильонов по 2 магазина в каждом на общей площади 600 кв. м, частично повреждены 5 магазинов на общей площади 150 кв. м.

«Около 17.00 подразделениями ГСЧС пожар площадью около 750 кв. м ликвидирован», - отметили в управлении.

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К ликвидации пожара привлекалось 48 человек личного состава и 6 единиц основной техники.

Пострадал 1 человек, который госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в областную больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». Состояние здоровья - средней тяжести.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара было нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.