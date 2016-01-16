По предварительным данным, украинцев среди погибших в Буркина-Фасо нет

По предварительным данным, среди погибших в результате теракта в столице Буркина-Фасо Уагадугу, граждан Украины нет. Дипломаты проверяют наличие украинских граждан в списках раненых.

Об этом в субботу, 16 января, Deutsche Welle сообщили в МИД Украины и посольстве Украины в Ливии.

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По последним данным, в результате нападения исламистов на гостиницу и драмы с заложниками, которая развернулась внутри, погибли 27 человек. В отеле часто останавливались сотрудники ООН, а также граждане западных стран.

По данным посла Франции в Буркина-Фасо, медицинскую помощь получают 150 человек из 18 государств.