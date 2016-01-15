Миграционная служба запустила сервис для проверки транслитерации имени в новых паспортах
17:02, 15 января 2016Общество
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Каждый желающий может ввести свои данные на украинском языке и увидеть, как они будут записаны в документах латиницей.
В новом паспорте ФИО также будет записано латиницей / Фото УНИАН
На сайте Государственной миграционной службы запущен сервис проверки написания фамилии и имени латинскими буквами в паспорте гражданина Украины в форме карточки и в паспорте для выезда за границу.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМС, каждый желающий может ввести свои данные на украинском языке и увидеть, как они будут записаны в документах латиницей.
Транслитерация осуществляется по правилам, определенным постановлением Кабинета министров Украины от 27.01.2010 № 55, говорится в сообщении.
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