Пашинский заявил, что у Украины нет необходимых средств для создания профессиональной армии

Украина не имеет достаточных средств для создания и содержания полноценной профессиональной армии, сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"В условиях российской военной агрессии мы просто физически не можем иметь профессиональную армию. У нас нет средств на ее содержание в том количестве, которое нам необходимо для противостояния российской агрессии", - сказал Пашинский.

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Кроме того, он отметил, что в Украине также нет надлежащего финансирования довоенной подготовки населения и формирования мобилизационного резерва.

"За последние 15 лет, до 2013 года, никакой системы добровольной подготовки, системы подготовки воинов запаса у нас не существовало. И это привело к тому, что у нас на бумаге мобилизационные резервы насчитывают сотни тысяч людей, а фактически - ноль. Поэтому мы будем добиваться, чтобы значительные средства были потрачены на довоенную подготовку", - сказал Пашинский и добавил, что в Украине необходимо провести реформу в сфере военного призыва, в частности создать электронные реестры призывников.

Пашинский также сообщил, что в текущем году по американскому аналогу на базе Национальной гвардии будут сформированы несколько новых бригад.

"Я надеюсь, что на базе Национальной гвардии мы будем делать американский аналог. Это действующие части Нацгвардии и резерв. Я надеюсь, что в этом году будет три-пять таких бригад", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Пашинский отмечал, что Украина, фактически пребывая в состоянии войны с Российской Федерацией, значительно отстает от нее по объему финансирования своих вооруженных сил от своих западных соседей, которые являются членами НАТО и не находятся в состоянии военной угрозы. По его словам, военный бюджет Украины на этот год в 16 раз меньше аналогичного показателя РФ, который составляет почти 50 млрд долл.

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При этом, согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составило более 110 млрд грн. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 млрд грн и 40,8 млрд грн, соответственно.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в оборонном заказе на 2016 года приоритет будет предоставляться разработке и производству отечественных современных ракетных комплексов, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, а также новым образцам бронетанковой техники.