Суд допросил бойцов АТО, раненых в столкновении с группой спецназовцев РФ Ерофеева-Александрова

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в ходе допроса потерпевший Ольхович сообщил суду, что во время преследования ДРГ в лесополосе он увидел раненого Ерофеева, спросил, кто он такой, есть ли кто-то из его группы, на что получил ответ, что еще где-то поблизости должен быть пулеметчик.

После оказания Ерофееву первой медицинской помощи и эвакуации в безопасное место Ольхович вместе с другими своими собратьями продолжил преследование врага, но в результате взрыва мины получил ранение и был эвакуирован с поля боя.

Другой пострадавший Александр Сираш сообщил суду, что также в ходе преследования российской ДРГ в результате взрыва мины получил контузию и ранение предплечья левой руки.

Читайте такжеСуд завершил допрос свидетелей по делу российских ГРУшников

Отвечая на вопрос стороны защиты Ерофеева и Александрова, Сираш отметил, что не видел момента гибели украинского военного Пугачева, который первым обнаружил вражескую группу и был убит. В то же время, отвечая на один из вопросов защиты, Сираш сказал, что непосредственно Александров и Ерофеев ему ранения не нанесли.

«Но, если их минометами прикрывали, то можно считать, что так (то есть, косвенно считает их виновными в своем ранении - УНИАН)», - сказал Сираш.

Пострадавший Богдан Гаркуша сообщил, что также был ранен в результате взрыва, в частности, несколько осколков от мины попали ему в бронежилет, а один в живот,

Кроме того, он увидел еще двух раненых украинских военных, которым уже была оказана первая медицинская помощь. По словам Гаркуши, учитывая ход событий, то есть плотный минометный обстрел позиции, бойцам была дана команда на отход.

Отвечая на вопрос, откуда велся минометный обстрел, Гаркуша отметил, что его вели со стороны захваченной боевиками территории Луганской области. В частности, по его мнению, минометные расчеты стояли примерно в направлении между поселком Металлист и Веселой Горой.

Читайте такжеСестра Савченко на суде пообщалась с задержанными на Донбассе российскими ГРУшниками

Также сегодня должен был быть допрошенным еще один свидетель, но, учитывая его неявку в суд по неизвестным причинам, судебное разбирательство отложено на 22 января на 10.30 «для надлежащего информирования потерпевшего о времени и месте судебного заседания».

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Матиос также сказал, что прокуратура будет просить суд назначить максимальное наказание для российских спецназовцев.