В районе АТО на взятке "погорели" два сотрудника СБУ (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время контроля за пропускным режимом на блокпостах в городе Волноваха оперуполномоченные спецслужбы – лейтенант и старший лейтенант – требовали деньги у мужчины во время пересечения им линии разграничения.

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«Вымогателей задержали во время получения 20 тысяч гривен неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

На основании материалов Управления внутренней безопасности СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой сил антитеррористической операции задержали командира одного из воинских подразделений, который требовал деньги от подчиненных за оформление материальной помощи.