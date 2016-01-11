Порошенко анонсировал повышение в два раза зарплат военных уже в этом месяце

Об этом глава государства сообщил сегодня во время встречи с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады в Тернополе, передает корреспондент УНИАН.

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«В рамках принятого бюджета планируется повысить уже в этом месяце денежное обеспечение для военнослужащих военной службы по контракту более чем в два раза, и для офицеров военного звена - также вдвое», - заявил Порошенко.

Также, по словам президента, существенно улучшится денежное обеспечение мобилизованных.

Ранее сегодня Порошенко заявил, что в Украине будут находиться в боеготовности около 200 воинских частей и подразделений. "Предполагается завершить формирование новых и оптимизировать и нарастить боевые способности существующих воинских частей. По уровню подготовки планируется держать боеготовыми около 200 боевых воинских частей и подразделений", - отметил президент.