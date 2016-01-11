На ратификацию в Раду подано соглашение об участии Украины в программе "Креативная Европа"

Соответствующее распоряжение от 30 декабря 2015 г. № 1429-р опубликовано на Правительственном портале.

"Подать на ратификацию Верховной Радой Украины Соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией об участии Украины в программе “Креативная Европа”: программа Европейского Союза для сектора культуры и креативности, и о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом в подпрограмме “Медиа” программы “Креативная Европа”, заключенное 19 ноября 2015 г. в г. Киеве", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 19 ноября вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко и еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич подписали Соглашения о присоединении Украины к программе «Креативная Европа».

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По словам Кириленко, «это программа в сфере культуры и медиа, которая позволяет всем деятелям культуры, артистам, людям креативного сектора участвовать в совместных с европейцами проектах». «Мы прошли достаточно непростой процесс согласования текста, но во время этого пути мы постоянно чувствовали значительную поддержку наших европейских партнеров», – сказал вице-премьер.