В сети появилось фото самолета Грызлова в аэропорту "Борисполь"

Фото опубликовала в Facebook пользователь Юлия Ковальчук.

Сообщение появилось в сети примерно в 12:00 по Киеву. По словам Юлии, самолет как раз приземлился в это время.

Только что в Борисполе сел самолет России. Может кто-нибудь знает зачем?) Опубліковано Юлією Ковальчук 11 січня 2016 р.

Как сообщал, УНИАН, сегодня в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Разрешение на прилет самолета в Украину, которым прибыл Грызлов, было выдано Государственной авиационной службой сегодня, 11 января, отметили в службе по связям с общественностью Украэроруха - госпредприятия, которое осуществляет управление воздушным движением над территорией страны.