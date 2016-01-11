В сети появилось фото самолета Грызлова в аэропорту "Борисполь"

15:46, 11 января 2016
Общество
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Днем в понедельник, 11 января, в киевском аэропорту "Борисполь" был замечен российский самолет, к которому подъезжали автомобили. 

В сети обсуждают российский самолет в эропорту "Борисполь" / facebook.com/julietteko

Фото опубликовала в Facebook пользователь Юлия Ковальчук.

Сообщение появилось в сети примерно в 12:00 по Киеву. По словам Юлии, самолет как раз приземлился в это время.

Только что в Борисполе сел самолет России. Может кто-нибудь знает зачем?)

Опубліковано Юлією Ковальчук 11 січня 2016 р.

Как сообщал, УНИАН, сегодня в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Разрешение на прилет самолета в Украину, которым прибыл Грызлов, было выдано Государственной авиационной службой сегодня, 11 января, отметили в службе по связям с общественностью Украэроруха - госпредприятия, которое осуществляет управление воздушным движением над территорией страны.

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