В оккупированной Алуште вандалы разбили знаменитый фонтан

Накануне неизвестные отбили несчастному рыбаку обе руки, передают "Новости Крыма".

Отмечается, что фонтан «Рыбак и рыба» был построен еще в начале 50-х годов, когда город развивался не столько за счет курортников, сколько за счет местной промышленности и в том числе рыболовной отрасли.

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Единственный работающий фонтан в городе-курорте каждый год красят в желтый цвет, а когда-то он был позолоченным.

Ранее УНИАН сообщал, что российские туристы испортили 100-летние кактусы в Никитском ботаническом саду Ялты (Крым).