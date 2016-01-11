В оккупированной Алуште вандалы разбили знаменитый фонтан
15:43, 11 января 2016Общество
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Известная алуштинская скульптурная композиция «Рыбак и рыба» разбита.
Фонтан был построен еще в начале 1950-х годов / news.allcrimea.net
Накануне неизвестные отбили несчастному рыбаку обе руки, передают "Новости Крыма".
Отмечается, что фонтан «Рыбак и рыба» был построен еще в начале 50-х годов, когда город развивался не столько за счет курортников, сколько за счет местной промышленности и в том числе рыболовной отрасли.
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Единственный работающий фонтан в городе-курорте каждый год красят в желтый цвет, а когда-то он был позолоченным.
Ранее УНИАН сообщал, что российские туристы испортили 100-летние кактусы в Никитском ботаническом саду Ялты (Крым).
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