В Сумах из-за аварии на одном из водозаборов без воды остались 40 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, официальный сайт Сумского городского совета сообщает, что причиной отключения водозабора стал выход из строя шкафа управления станцией.

Читайте такжеНа Донбассе 3 миллиона человек нуждаются в улучшении санитарно-гигиенических условий - ЮНИСЕФ«Остановили водозабор около 8 часов утра. По информации коммунального предприятия «Горводоканал», вышел из строя шкаф управления станцией. Энергетическая служба предприятия выполняет ремонтные работы. После их завершения водоснабжение будет возобновлено», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Тополянский водозабор расположен на северо-западной окраинегорода Сумы в районе второй террасы правобережья реки Псел. Эксплуатация водозабора начата в 1966 году.