В Сумах из-за аварии на одном из водозаборов без воды остались 40 тысяч человек
В Сумах в Курском микрорайоне из-за аварийного отключения Тополянского водозабора сегодня уже полдня без водоснабжения находятся до 40 тысяч человек, ряд предприятий и организаций.
Как передает корреспондент УНИАН, официальный сайт Сумского городского совета сообщает, что причиной отключения водозабора стал выход из строя шкафа управления станцией.
Читайте такжеНа Донбассе 3 миллиона человек нуждаются в улучшении санитарно-гигиенических условий - ЮНИСЕФ«Остановили водозабор около 8 часов утра. По информации коммунального предприятия «Горводоканал», вышел из строя шкаф управления станцией. Энергетическая служба предприятия выполняет ремонтные работы. После их завершения водоснабжение будет возобновлено», - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Тополянский водозабор расположен на северо-западной окраинегорода Сумы в районе второй террасы правобережья реки Псел. Эксплуатация водозабора начата в 1966 году.