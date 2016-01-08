К выключению электричества в Украине причастна группа российских хакеров - iSight Partners

Как передает "Радио Свобода", компания iSight и другие компании по кибербезопасности склоняются к тому, что именно группа Sandworm запустила вредоносное программное обеспечение BlackEnergy.

Ранее появились сообщения, что Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Департамент внутренней безопасности США расследуют, причастны ли российские правительственные хакеры к кибератакам на украинские электросети в декабре 2015 года.

Читайте такжеНовый год в Крыму: свет в Керчи дали под выступление Путина

Украинская компания «Прикарпатьеоблэнерго» сообщила об отключении электроэнергии в Ивано-Франковске и части Прикарпатья 23 декабря. Причиной аварии назвали вмешательство посторонних лиц в работу телемеханики – автоматической системы контроля и управления энергооборудованием. Кроме того, компания сообщила и о технических сбоях в работе своего call-центра.

Читайте такжеГражданская блокада Крыма не имеет отношения к подрывам ЛЭП "Каховка-Титан" - заявление

Служба безопасности Украины 28 декабря обвинила в этом Россию. СБУ сообщила, что речь шла о нескольких украинских энергокомпаниях.