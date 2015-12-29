В оккупированной Керчи снова начались веерные отключения света
23:15, 29 декабря 2015Общество
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Отключения происходят не более, чем на 2 часа в сутки.
REUTERS
В Керчи снова начались веерные отключения света.
Об этом сообщает Керчь.ФМ.
На "горячей линии" Керченского РЭС корреспонденту сайта ответили, что лимит городу никто не изменял, а в связи с холодами потребление увеличилось, поэтому приходится отключать районы города.
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«Отключения не более, чем на 2 часа в сутки. К сожалению, график отключений только разрабатывается, поэтому предоставить его не можем. Если отключили свет в одном районе, то через 2 часа его включат, при этом выключат в другом», - ответил оператор горячей линии КРЭС.
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