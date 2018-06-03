Поляченко: медицина должна развиваться независимо от того, кто пришел на олимп

Каждый год, празднуя свой профессиональный праздник - День медицинского работника, врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, одним словом, все работники медицинской отрасли надеются, что пожелания и обещания, которые так щедро раздают в этот день чиновники и политики, начнут сбываться. Но проходит время, а проблемы украинской медицины еще больше обостряются. Именно поэтому в этом году медики решили взять ситуацию под свой контроль, объединившись в общественную организацию Украинский медицинский союз. Накануне мы встретились с главой Президиума Союза, директором Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова, профессором Юрием ПОЛЯЧЕНКО.

Юрий Владимирович, некоторые считают, что большинство проблем будут решены, если значительно повысить работникам отрасли зарплату. Вы с этим согласны?

Не только деньги решают все проблемы. Увы, за последние годы так сложилось, что медицина, единственная из всех отечественных отраслей, не работает в условиях рыночной экономики. И сегодня, в первую очередь, законодательный дисбаланс привел к тому, что какие бы деньги ни вкладывали в систему, они будут потрачены неэффективно.

Есть два главных рычага влияния на ситуацию в здравоохранении: экономический и нравственный, человеческий, к которому относятся отношения между врачами и пациентами, социальная защита медиков, другие. Сегодня экономическое неблагополучие, социальная незащищенность врачей, моральный аспект, другие проблемы замкнуты в круг. Чтобы исправить ситуацию в отрасли, нужно разорвать этот замкнутый круг, и все эти факторы, влияющие на общую ситуацию в здравоохранении (начиная от законодательного обеспечения деятельности отрасли и заканчивая экономической составляющей, системными реформами, среди которых переход к бюджетно-страховой медицине), совместить в единую цепь, где каждое звено функционирует эффективно в системе. Тогда уже через 5-10 лет сможем выйти на совершенно другую модель системы здравоохранения и отношений с обществом.

Можно сказать, что первый шаг в этом направлении – законопроект „О социальной защите медицинских и фармацевтических работников, работников отрасли здравоохранения”, инициированный Украинским медицинским союзом?

Это как раз тот реальный шаг, который ясно показывает, что деятельность Украинского медицинского союза – не политические лозунги. Начав с защиты своих интересов, на втором этапе мы перейдем к открытому диалогу с обществом. Медики должны знать, что у них есть свой родной дом, у них есть к кому прийти со своими проблемами, и что их мнение обязательно будет выслушано и трансформируется в те или иные программные документы.

Но рассказывая о своих проблемах, мы говорим и о том, как будем лечить сами себя. Наш медицинский консилиум – Украинский медицинский союз – должен сначала поставить диагноз себе, начать лечение с себя. Помните давнее „Врач, исцелися сам!”?

Что вы имеете в виду?

Нужно открыто говорить, что у нас есть свои врожденные и приобретеные недостатки. Мы знаем свои недостатки, знаем, что в нашей системе есть много случайных людей, которые пришли в профессию не по призванию, которые дали клятву Гиппократа, а уже на второй день искали для себя какой-то персональной пользы – моральной или материальной. То есть в медицине слишком многие разрушают положительный имидж нашей профессии.

Что в этом плане можно сделать?

Сначала мы начнем открытый диалог в своей системе, и будем поэтапно, шаг за шагом, избавляться от тех случайных в нашей профессии людей, пройдем этап самоочищение через понимание своих проблем, сами определим кто, условно говоря, не добавляет нашей профессии почета и уважения. Это будет одним из весомых шагов, после которого общество нам поверит.

Это наподобие западных медицинских ассоциаций, которые исключают из своих рядов тех, кто запятнал свою репутацию?

Да. Наша организация, в первую очередь, профессиональная. Потому мы обязательно будем вовлекать в наши общие шаги профессиональные ассоциации. Как раз они и помогут нам отойти от тех негативных тенденций, которые есть сегодня в украинской медицине, – как корпоративных, так и личностных. Следующим шагом, по мнению членов нашего Союза, должно стать принятие так называемого Кодекса медицинской этики. Имеется в виду документ наподобие клятвы Гиппократа или Присяги украинского врача.

Вы столько значения придаете отношению общества к медицине, но реформы в системе здравоохранения начинаются у нас из властных коридоров... Чтобы проводить реформы, нужна не только государственная политика, которую сегодня формирует Министерство охраны здоровье, но и общественное мнение. Необходимо и единство самих медиков, у которых нет общей идеи о проведении соответствующих реформ. Еще в 2006 году вышел указ Президента, нацеливший медицинскую общественность, правительство, все государственные институты на то, чтобы разработать национальный план действий. Тогда мы пошли на этот диалог. Но ввиду политической нестабильности, царившей на то время в стране, частой смены правительств, медицина оказалась не в приоритетах государственной политики, что, конечно, повлияло на последующее развитие системы.

Сегодня мы хотим помочь государственным институтам, отвечающим за развитие системы здравоохранения, конкретными программами, новыми проектами, которые будут абсолютно восприняты населению Украины. Например, проектами в таких трудных направлениях, как онкология, кардиохирургия, охрана материнства и детства, диспансеризация сельского населения.

Но по каждому из этих направлений действуют соответствующие национальные программы...

Если мы двигаемся к бюджетно-страховой медицине, то должны понять для себя, что государственных программ не должно быть 25 или 27, как сегодня. Они распылены, не сконцентрироване, кроме того, ни одна из программ не закрывает определенную проблему полностью. Профессиональное направление деятельности Украинского медицинского союза будет направлено как раз на разработку действенных проектов.

Также при переходе к этой модели мы должны помнить, что в отношениях между врачом и пациентом появится третья сторона – страховая компания, и это уже будут совсем другие отношения. Мы будем нарабатывать соответствующие программы, готовить общество, в том числе медиков и пациентов, к введению этой реформы. Потому что это очень непростая реформа, и она будет достаточно болезненно работать на первом этапе.

Для того, чтобы нивелировать негативные факторы, которые сегодня влияют на будущее этой модели, как раз и нужная профессиональная общественная организация, которая может взять на себя ответственность, и как раз заниматься этими проектами с точки зрения сочетания наших общих интересов.

И апеллировать к ней могут как врачи...

...так и пациенты. И мы как раз и будем говорить об этом на будущих наших собраниях, что нам обязательно надо привлекать общественные организации, отстаивающие интересы пациентов. На наш взгляд, это должна быть единая организация, которая объединит и пациентов, и врачей.

Тем не менее, законодательно вы начали защищать только медиков?! Я уже говорил, что на очереди – разработка Кодекса медицинской этики, своеобразных правил для медиков в их отношениях с пациентами. Кроме того, нам необходимо разработать общий Медицинский кодекс – базу, в которую войдут все основные законы по деятельности отрасли. Такие изменения подготовлены. Уже есть несколько законопроектов об обязательном медицинском страховании, есть законопроекты об увеличении зарплаты медикам. Нам нужно говорить об изменениях к закону „О лекарственных средствах” с точки зрения новых подходов к контролю качества этих лекарственных средств, нам нужно вводить изменения в закон „О рекламе” и так далее. Это все одним словом называется Медицинский кодекс, куда войдут все законы, которые будут постепенно внедрять новую модель здравоохранения в Украине.

А наши специалисты будут помогать, чтобы эти документы были действенны, синхронизированы с другими законами, и начнут готовить общество к системным изменений в отечественной медицине.

Закон о защите врачей хороший, но после его принятия врачам все равно нужна будет помощь – уже на этапе введения закона. Например, записано, что врач имеет право на получение жилья, беспроцентного кредита или земельного пая, а ему не дают. Каким образом УМС сможет помочь каждому человеку?

Если мы говорим о механизмах контроля над проведением данного закона, то основной задачей на первом этапе будет создание уже до конца лета общественных приемных и call-центров, куда сможет обратиться конкретный врач или фельдшер акушерского пункта, и заявить о том, что его законные, подчеркиваю, законные права нарушаются. И тогда, соответственно, Украинский медицинский союз сможет помочь на своем уровне как общественная организация – а я уверен, что это будет организация, к которой будут прислушиваться, которая сможет влиять на те или другие решения.

Кроме того, наши юристы работают и на опережение, разрабатывая пакет документов, в которых будут определяться, можно сказать, правила игры для каждого врача. Они будут четко регламентировать отношение врача и пациента: это образцы соглашений на предоставление медицинской помощи, медицинских услуг, согласия пациента на некоторые виды медицинского вмешательства, предупреждения пациента о возможных рисках и следствиях медицинского вмешательства и т. д. Такие документы сегодня активно используют во многих медицинских учреждениях Украины, в первую очередь это, конечно, частный сектор, и необходимо этот опыт перенести в бюджетные учреждения, коммунальной формы собственности. Чтобы были единые правила игры.

Врачи, как я уже говорил, работают на передовой. И необходимо, чтобы они чувствовали себя защищенными, в первую очередь, перед законом.

Конечно, мы понимаем, что в некоторых случаях медицинским учреждениям необходимая и финансовая помощь, потому УМС положит начало системе предоставления грантов на их развитие.

Будут проводиться какие-то конкурсы на их получение?

Обязательно. У нас есть опыт фондов, которые сегодня достаточно активно работают в системе предоставления грантов, материальной помощи, ресурсной, моральной. Это, например, такие фонды, как „Украина-3000” и некоторые другие. Я думаю, их опытом можно воспользоваться для того, чтобы также работать в этом направлении.

В медицине есть еще один острый вопрос – подготовка кадров. УМС планирует работать в этом направлении? Обязательно. Кроме региональной политики, профессиональных ассоциаций, у нас будет блок вопросов, связанный с решением проблемных вопросов, которые сегодня есть в высшей школе, в учебе и подготовке кадров. Этот вектор будет одним из приоритетных. Планируем, что это будет осуществляться, в том числе, и через предоставление грантов на учебу и стажировку нашей талантливой молодежи как в украинских, так и зарубежных вузах. Для этого мы привлекаем средства меценатов и международных организаций.

А наука – еще одна „падчерица” нашего государства? Планируются какие-то меры для ее поддержки?

Сегодня многие наши коллеги готовы работать над развитием отечественной медицинской науки – как прикладной, так и фундаментальной. Есть очень много наработок, но, к сожалению, они не систематизированы, и, скажем так, работают отдельно от самой системы. Очень тяжело сейчас найти такой полный системный подход к развитию этих направлений. Как пример, трансплантология – очень дискуссионная отрасль, где нужно работать всем вместе, в том числе, мы надеемся на помощь нашей организации в плане того, чтобы довели до общества необходимость менять отношение к этой проблеме.

УМС готов быть посредником, а также инициатором этих дискуссий. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с учеными-медиками из Академии медицинских наук, потому что, конечно, без их опыта, научного достояния, идей развития отечественной медицинской науки, не обойтись.

Решение законодательных проблем требует тесного взаимодействия как с Минздравом, так и с профильным комитетом ВР. У вас есть это понимание? Да. Первый пример – наш закон о защите медиков, и сегодня есть полное понимание со стороны наших коллег депутатов-медиков в парламенте. Они уже сегодня рассмотрели этот законопроект. Понятно, что он несовершенный, требует доработки, но главное, что парламентарии взялись за эту работу, внесли свои правки. С ними также работали профессиональные юристы, представители нашего УМС. Но главное, что они его поддерживают, и готовы за него голосовать. Это как пример работы с парламентом.

Что касается взаимодействия с Министерством, то могу сказать, что сегодня есть полное понимание в Миндраве того, что мы делаем и для чего, и здесь, думаю, не будет никаких вопросов относительно общих действий и совместной работы. Если нужна помощь, обязательно будет соответствующий шаг навстречу.

То есть понимание есть? Потому что может возникнуть представление, что вы отнимаете у министерства его „хлеб”. Никоим образом мы не вмешиваемся в государственную политику в сфере здравоохранения. Мы просто пришли на помощь. Я сам был в этом кресле, и понимаю, что ничего нельзя сделать без помощи наших общественных организаций.

К сожалению, так сложилось, что государственные институты, в том числе Минздрав, ВР, правительство, работают в режиме „пожарных”. Учитывая вызовы времени, каждая команда, приходя к руководству отраслью, работает над проблемами настоящего, и почти не работает на будущее. И потому эти „пожарные” просто не успевают предпринять действенные шаги – учитывая ограниченный срок их работы, политические факторы, влияющие на то или иное решение, нестабильность в стране, в том числе и политическую.

Системная работа, если и должна идти в государственных институтах, то она должна длиться гарантированно минимум на 5 лет. Поработал над программой реформирования отрасли на 5 лет, сделал свой этап, если он по духу, по философии полностью подходит обществу, то работай дальше. Нет – приходит новая команда.

Но в первую очередь необходимо выработать тот же Национальный план действий, о котором говорил Президент, разработать четкую стратегию развития системы здравоохранения. Чтобы каждая новая команда, которая приходит в Министерство, не начинала все с начала, не бросала отрасль из стороны в сторону, а продолжала ранее взятый курс, лишь немного подправляя то, что сделали предшественники. И тогда наша медицина будет развиваться динамично, в избранном один раз направлении, независимо от того, кто пришел на медицинский олимп.

Евгения Соколова, специально для УНИАН