У берегов оккупированного Крыма пограничники задержали судно с капитаном-украинцем
Пограничники задержали у берегов оккупированного Крыма сухогруз под флагом Камбоджи за нарушение границы.
Сторожевой корабль "Дон" погрануправления ФСБ по аннексированному Крыму задержал в территориальных водах в Черном море сухогруз "Святой Георгий", передает ТАСС.
"Судно нарушило режим государственной границы РФ, а именно, отклонилось от рекомендованного курса и встало на рейд в поселке Черноморское без разрешения портовых служб", - говорится в сообщении.
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На капитана судна гражданина Украины, 1970 года рождения, составлен административный протокол. Отмечается, что рассмотрение административного дела назначено на 25 января 2016 года.
Напомним, в середине декабря экипаж сторожевого корабля (СК) ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по турецкому сейнеру в Эгейском море.