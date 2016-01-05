У берегов оккупированного Крыма пограничники задержали судно с капитаном-украинцем

Сторожевой корабль "Дон" погрануправления ФСБ по аннексированному Крыму задержал в территориальных водах в Черном море сухогруз "Святой Георгий", передает ТАСС.

"Судно нарушило режим государственной границы РФ, а именно, отклонилось от рекомендованного курса и встало на рейд в поселке Черноморское без разрешения портовых служб", - говорится в сообщении.

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На капитана судна гражданина Украины, 1970 года рождения, составлен административный протокол. Отмечается, что рассмотрение административного дела назначено на 25 января 2016 года.

Напомним, в середине декабря экипаж сторожевого корабля (СК) ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по турецкому сейнеру в Эгейском море.