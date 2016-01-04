546 школьников из Луганщины на праздники отправят в другие регионы

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, на каникулы отправятся дети со всех районов Луганской области.

Для них предусмотрены экскурсии, знакомство с культурой и традициями других регионов.

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Эти поездки стали возможными благодаря приглашению председателей областных государственных администраций, городских голов и содействию волонтеров.

«В первую очередь мы старались брать детей из прифронтовых районов, поскольку они наиболее подвержены одурманиванию российской пропагандой. Сейчас на отдых в Западную Украину дети едут целыми классами», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Как сообщал УНИАН, руководство Луганской области 2 января отправило 120 детей из Станично-Луганского района на отдых в Западную Украину. Школьники посетят Ужгород, Ивано-Франковск и Трускавец.