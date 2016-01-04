ГПУ объявила подозрение следователю и прокурору за преследование участника Майдана
Генеральная прокуратура объявила подозрение бывшему следователю Днепровского райуправления милиции и бывшему прокурору прокуратуры Киева за незаконное задержание и привлечение к уголовной ответственности участника Майдана.
Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
«Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий работников правоохранительных органов и судей в отношении участников мирных акций протеста в январе–феврале 2014 года», - отмечается в сообщении.
Так, по данным ГПУ, по результатам собранных доказательств сообщено о подозрении бывшему следователю Днепровского райуправления милиции Киева по фактам незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица за якобы участие в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 271, ч. 2 ст. 372 УК Украины). Следственным судьей в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.
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Кроме того, объявлено подозрение бывшему прокурору прокуратуры Киева в совершении по предварительному сговору с указанным следователем незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 372 УК Украины). В отношении подозреваемого следственным судьей применена мера пресечения в виде личного обязательства.
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений (работников органов внутренних дел, прокуратуры и судей).
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