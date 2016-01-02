Командующий ВМС призывал возобновить строительство новых боевых кораблей

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук призывает возобновить выделение средств на строительство новых боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе продолжить финансирование строительства корвета «Владимир Великий».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как отмечает Гайдук, в прошлые годы были «выведены из строя боевые корабли (катера) и суда обеспечения и полностью разграблена инфраструктура, которая передавалась украинской стороне после раздела Черноморского флота СССР».

Кроме того, из года в год ВМС теряли свою боеспособность в связи с исключением из боевого состава «одного корабля за другим».

Гайдук также подчеркнул, что в течение 20 лет достраивали, а не строили «аж 4-х боевых корабля», при этом не построен «ни один новый самолет (вертолет) морской авиации».

По мнению Гайдука, необходимо «вывести Военно-морские силы на политически акцентированный руководством Украины курс».

Кроме того, считает он, надо «создать «морское лобби» на всех уровнях государственной власти, сформировать полное теоретическое понимание на всех уровнях руководства Украины необходимости развития национальных ВМС».

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Также необходимо «возобновить финансирование строительства новых боевых кораблей (катеров) и судов обеспечения, в том числе продолжить финансирование главного проекта - корвета «Владимир Великий», которое прекращено с 2014 года».

По словам Гайдука, «вполне понятно, что флот никогда не был и не будет дешевым и простым». В то же время, по его мнению, развитие ВМС является вопросом, который «касается статуса Украины как морского государства».