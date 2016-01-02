Джемилев высказался о невозможности осуществить морскую блокаду Крыма

«Во-первых, морская блокада всего Крыма – это невозможно, для этого нужно иметь военные корабли, и, наверное, это может осуществить только НАТО, если будет соответствующее решение», – сказал Джемилев, пишет Крым.Реалии.

Он отметил, что речь шла о жестком контроле той продукции, которая, по его информации, на баржах идет контрабандным путем через нейтральные воды.

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«Излагалось 3-4 проекта того, как это можно осуществить. Мне они представляются не совсем выполнимыми, но, тем не менее, они есть», –добавил Джемилев.

Ленур Ислямов прогнозировал старт морской блокады Крыма в конце 2015 – начале 2016 года. Он также отметил, что инициаторы блокады стремятся сделать жизнь на полуострове «максимально дискомфортной для оккупантов».

Товарную блокаду Крыма активисты акции начали 22 сентября 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».