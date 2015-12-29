Спасатели призывают украинцев быть осторожными на улице из-за морозов и гололедицы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте такжеНалипание мокрого снега и гололед: киевских водителей предупреждают об ухудшении условий на дорогах

"29-30 декабря в южной части отдельные порывы ветра 15-20 м/сек. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждения", - говорится в сообщении.

"Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - отметили в ГСЧС.

Чтобы уменьшить риск травм при гололеде спасатели советуют людям преклонного возраста и беременным женщинам в такие дни стараться не выходить на улицу, или брать с собой палку с резиновым наконечником или шипом; женщинам не стоит надевать сапоги на высоких каблуках; не держать руки в карманах и избегать прогулок рядом с проезжей частью, ведь можно упасть и вылететь на дорогу.

В ГСЧС напоминают, что в случае опасности следует звонить в Службу спасения "101".