Украинским телеканалам таки разрешили показывать "Иронию судьбы"

Был обсужден вопрос выполнения требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", говорится на сайте Нацсовета.

Указанный закон определяет дополнительные полномочия таких органов, как Государственное агентство Украины по вопросам кино, Министерство культуры Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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"Поскольку ответственность за выполнение норм закона лежит на этих трех государственных структурах, то каждая из них должна действовать только на законных основаниях, руководствуясь официальными документами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный совет предпримет соответствующие меры в том случае, когда удостоверений у фильмов или сериалов не будет.

"Обращаем внимание, что прокатные удостоверения большинства фильмов, о трансляции которых в Новогодние праздники в последнее время говорили СМИ, Госкино не отозвало", - подытожили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, добавив, что это касается и фильма "Ирония судьбы...".

Напомним, ранее министр культуры Вячеслав Кириленко прокомментировал волну критики, которая поднялась из-за возможного запрета показа в Украине ряда советских фильмов.