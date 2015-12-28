Нетрезвый водитель-иностранец на иномарке протаранил символ Одессы - "Якорь-сердце" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Обращаясь к мэру города Геннадию Труханову, она отметила, что дорогостоящая скульптура (туристический символ города), расположенная на улице Ланжероновской, недалеко от здания мэрии, восстановлению не подлежит.

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«В ночь на субботу очень нетрезвый турист из Прибалтики практически уничтожил наш туристический символ «Якорь-сердце», - сказала Маркова, уточнив, что гражданин был задержан на месте.

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В результате сильного удара двухметровая композиция практически выбита из основания, а лопнувшее литье ремонту не подлежит, необходимо отливать новое. Поэтому, как заявила Маркова, с виновника ДТП необходимо взыскать стоимость памятника.

Как отметил Труханов, уже отдано соответствующее распоряжение департаменту муниципальной безопасности горсовета.

«Факт ДТП задокументирован. Соответствующая работа в этом направлении ведется. Хотелось бы, чтобы человек возместил ущерб добровольно. Без нашего обращения в суд», - сказал городской голова.

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В Патрульной полиции Одессы УНИАН подтвердили факт ДТП в ночь на 26 декабря.

Справка УНИАН. Отлитый из бронзы 200-килограммовый памятник «Якорь-сердце» открыли в центре Одессы 2 сентября 2012 года – в День города. Памятник является туристическим символом города. Изваяние - копия туристического логотипа Одессы. Скульптур - Олег Черноиванов. По замыслу автора, композиция объединяет якорь, сердце, волны Черного моря, силу и маяк.