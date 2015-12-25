Посол Турции ожидает, что вывозимые турки-месхетинцы сохранят гражданство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в международном аэропорту «Харьков», откуда сегодня отправляются два самолета с турками-месхетинцами.

«Турок-месхетинцев, которые стали гражданами Украины, так же, как и крымских татар, мы воспринимаем как «мост дружбы» в наших отношениях с Украиной. Поэтому я думаю, что они сохранят свое гражданство и их связи с Украиной будут продолжены», - сказал посол.

Он также напомнил, что все вывезенные с Донбасса турки-месхетинцы получат жилье в Турции.

«Эти люди будут находиться в Турции в качестве переселенцев с предоставлением места жительства. На первом этапе всем будет предоставлено жилье, оно готово. В вопросах получения разрешения на трудоустройство им будет оказываться всяческое содействие», - сказал посол.

По его словам, всего в Украине проживает до 9 тысяч турок-месхетинцев, значительная часть из них – в окрестностях Славянска Донецкой области (670 семей, или около 3 тысяч человек).

Тезель отметил, что помощь турецкого правительства будет предоставлена только туркам-месхетинцам, проживавшим в зоне боевых действий.

«В результате военных действий, которые продолжаются с прошлого года, у многих людей повреждены дома, и поля для земледелия стали непригодными. Эти люди обратились к турецкому правительству за помощью», - сказал он.

Посол также напомнил, что историческая родина турок-месхетинцев в настоящее время находится на территории Грузии.

«Есть ожидания на международном уровне, что они смогут вернуться на свою историческую родину», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Турция начала вывоз турок-месхетинцев, которые проживали на территории Донбасса.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 3 тысячи месхетинских турок, которые испытали на себе негативное влияние военного конфликта на Донбассе, будут переселены в Турцию. Для переселенцев выделят 33 жилые единицы в Карсе, а остальные будут размещены в провинции Эрзинджан.