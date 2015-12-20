В Запорожье ночью прогремел взрыв возле ресторана (фото)
Сегодня ночью в Запорожье возле одного из ресторанов произошел взрыв, пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 20 декабря в 00.02 через спецлинию «102» в Ленинский отдел полиции поступило сообщение о взрыве возле дома, расположенного рядом с проспектом Ленина.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа отдела, руководство Главного управления Нацполиции, специалисты взрывотехнической службы полиции.
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Установлено, что взрыв произошел у входа в ресторан, который расположен на первом этаже пятиэтажного дома. В результате взрыва повреждена световая вывеска заведения, пострадавших нет. Изъяты фрагменты гранаты «РГД-5».
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование и поиски злоумышленников.
Напомним, 15 декабря в Днепропетровске около 12 часов в отделении “Новой почты” взорвалась граната, погиб мужчина. По словам заместителя начальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Сергея Манзы, основная версия правоохранителей - самоубийство.