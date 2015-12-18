В Раде дети погибших в АТО военных проголосовали "закон о мире" (видео)

Об этом сообщает "112 Украина".

Ко Дню святого Николая дети "проголосовали" за исполнение детских желаний, за мир и за европейский выбор Украины.

"Это очень непросто (создать хороший закон - УНИАН). Когда смотришь телевидение, то понимаешь, что еще нужно много всего делать, чтобы ВР принимала все качественные законы, но на самом деле в этих стенах принимаются все необходимые государственные решения, очень непросто, иногда очень спорно, но на самом деле, решения, которые рождаются в этих стенах - меняют страну. Возможно, мы еще не совсем сегодня это чувствуем, но я убежден, что каждое решение найдет свое отражение в положительном плане для каждого украинца", - пообещал детям спикер парламента Владимир Гройсман.

"Господин спикер, скажите, а мы могли бы на секундочку представить, что мы сейчас в настоящем сессионном зале, и что мы сейчас действительно можем и способны родить какой-то хороший закон", - спросил святой Николай.

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"Уважаемый святой Николай, я открою тайну, я думаю, что это возможно, но для того должно быть большое желание всех молодых, юных народных депутатов Украины, которые присутствуют в этом зале и надо услышать, вы хотите принимать закон?", - спросил спикер парламента.

"Такой очаровательный закон, чтобы все хорошие мечты сбылись?" – уточнил Святой Николай.

"Это очень замечательный закон и я думаю, что он может быть рассмотрен и принят в стенах украинского парламента", - согласился спикер.

"И еще закон о том, чтобы мир наступил в Украине", - не отступал святой Николай.

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"Если бы это было возможно сделать немного раньше – мы бы сделали. Я думаю, что благодаря именно тем народным депутатам, которые сейчас в зале, мы бы обязательно это сделали и благодаря им и во имя этих прекрасных людей", - взгрустнулось спикеру парламента.

"И еще один закон, чтобы будущее Украины было европейским", - попросил святой Николай.

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Дети приняли все три решения. Завершилось мероприятие исполнением гимна Украины.

Спикер также отметил, что было бы неплохо, чтобы народные депутаты вели себя так же дисциплинировано, как и маленькие.