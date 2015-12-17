В МВД объяснили украинцам нюансы оформления новых карт-паспортов

Об этом на своей странице в Facebook написал министр МВД Украины Арсен Аваков.

Он отметил, что оформление удостоверений для граждан станет возможно, начиная с 11 января 2016 года. Срок оформления нового документа такой же, как и старого – 10 рабочих дней.

Кроме того, подчеркивается, что замена старого паспорта на новое пластиковое удостоверение – добровольная, законом Украины предусмотрен 5-летний переходный период.

Аваков сообщил, что получить паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем можно в отделении Государственной миграционной службы по месту жительства в первый раз – и в любом отделении при последующих обращениях. Фотографию предварительно делать не надо – заявителя сфотографирует сотрудник ГМС при оформлении.

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"На чипе карточки могут быть указаны биометрические данные владельца – отпечатки пальцев и цифровая подпись. Но от этой опции можно отказаться – в этом случае на самой карточке будет сделана специальная отметка. Сведений о национальности, принадлежности к какой-либо религии и месте жительства ID-удостоверение не содержит", - говорится в сообщении министра внутренних дел.

Стало известно, что сведения о семейном положении указаны на чипе в электронном виде, а на самой карте буквами не написаны.

ТВОЙ НОВЫЙ ПАСПОРТ - КЛЮЧ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕРВИСАМ.С 1 января 2016 года Миграционная служба (МВД Украины) начинает ... Posted by Arsen Avakov on 16 декабря 2015 г.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что с 1 января 2016 года Государственная миграционная служба будет получать 45 тыс. пластиковых карт в сутки, которые должны заменить бумажные паспорта гражданина Украины.