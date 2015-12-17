Сегодня суд начнет рассматривать дело о сбитом боевиками Ил-76 под Луганском

Павлоградский районный суд Днепропетровской области сегодня проведет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в служебной халатности генерал-майора Виктора Назарова в рамках расследования катастрофы с самолетом Ил-76.

Сегодня ожидается, что приедут родные погибших солдат, передает "112 Украина". Кроме того, инициативные добровольческие организации в Днепропетровске планируют сделать митинг под стенами суда. Отмечается, что судебное заседание назначено на 11:00. Читайте такжеСегодня - годовщина гибели 49 бойцов в сбитом сепаратистами Ил-76 под ЛуганскомНапомним, в катастрофе Ил-76 обвинили экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, экс-заместителя руководителя АТО, генерала Виктора Назарова, которому было объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей.

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