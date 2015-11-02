Каждые 5 дней в мире гибнет журналист – ЮНЕСКО

Об этом сообщает немецкий комитет ЮНЕСКО.

"В среднем каждые 5 дней во время выполнения своей работы погибает журналист", - подчеркнул глава немецкого комитета Вольфганг Шуц.

По данным ЮНЕСКО, за последние два года самым опасным регионом для журналистов стали арабские страны, где погибли 54 репортера. После них идут Южная Америка и Карибский регион (51 погибший), а также Азия и Тихоокеанский регион (30 погибших), передает Польское радио.

Читайте также"Репортеры без границ": исламисты казнили 13 журналистов в Мосуле

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала государства, входящие в эту организацию, привлекать к уголовной ответственности тех, кто совершил преступления против журналистов.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун недавно напомнил, что только 7% убийств журналистов расследуются успешно, а менее одного из 10 преступлений в отношении представителей масс-медиа удается расследовать полностью.

Читайте такжеУбийца американских журналистов объяснил мотивы своего поступка

Сегодня по инициативе ЮНЕСКО уже второй год подряд в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Как сообщал УНИАН, с 2 по 23 ноября по инициативе Международной федерации журналистов в мире проходит кампания "Стоп безнаказанности" против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов.