Каждые 5 дней в мире гибнет журналист – ЮНЕСКО
В целом с 2006 года в мире погибло более 700 журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей, лишь в 2013-2014 годах жизни лишились 178 работников СМИ.
Об этом сообщает немецкий комитет ЮНЕСКО.
"В среднем каждые 5 дней во время выполнения своей работы погибает журналист", - подчеркнул глава немецкого комитета Вольфганг Шуц.
По данным ЮНЕСКО, за последние два года самым опасным регионом для журналистов стали арабские страны, где погибли 54 репортера. После них идут Южная Америка и Карибский регион (51 погибший), а также Азия и Тихоокеанский регион (30 погибших), передает Польское радио.
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Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала государства, входящие в эту организацию, привлекать к уголовной ответственности тех, кто совершил преступления против журналистов.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун недавно напомнил, что только 7% убийств журналистов расследуются успешно, а менее одного из 10 преступлений в отношении представителей масс-медиа удается расследовать полностью.
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Сегодня по инициативе ЮНЕСКО уже второй год подряд в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Как сообщал УНИАН, с 2 по 23 ноября по инициативе Международной федерации журналистов в мире проходит кампания "Стоп безнаказанности" против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов.