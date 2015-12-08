Более половины россиян уверены в улучшении отношений с Украиной - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», передает "Газета.Ru".

Согласно опросу, в улучшении отношений уверены 54% россиян. Ухудшения отношений ожидают 8% граждан. О том, что никаких изменений не произойдет, заявили 21% опрошенных.

Политику России на фоне внутриукраинского кризиса поддерживают 70% россиян. Отрицательно к ней относятся 5%. По мнению 16%, в чем-то действия России правильные, а в чем-то нет.

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К отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса положительно отнеслись 92% граждан, отрицательно — 6%.

62% опрошенных считают, что деньги на помощь жителям Донецкой и Луганской областей тратились в меру. 17% считают, что было затрачено слишком много средств.