Арест с активов Курченко сняла та же судья, что и наложила его

Об этом говорится в тексте постановления суда от 30 ноября 2015 года. Его текст доступен на сайте Единого реестра судебных решений.

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В то же время в постановлении суда от 15 июля 2014, которым был наложен этот арест, также указаны фамилия Шкурдовой. То есть решение о снятии ареста приняла та же судья, которая его наложила.

Как сообщает ТСН.ua, это не единственное громкое многомиллионное дело, которое вела судья Шкурдова. В октябре 2014 года она постановила взыскать с госпредприятия "Уголь Украины" 669 млн. гривень в пользу "Дочернего банка Сбербанка России".

Напомним, ранее стало известно, что Хозяйственный суд Киева 30 ноября снял арест с денежных средств и имущества общества с ограниченной ответственностью "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), подконтрольного скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны поставляться в третьи страны, что давало возможность компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса "UMH group", футбольного клуба "Металлист", Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом "Группа компаний "Газ Украина", которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний "Газ Украина", которая является одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).