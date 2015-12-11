СБУ: Главарь задержанной в Киеве ДРГ в сентябре-октябре находился в России

Главарь задержанной в Киеве диверсионной группы в сентябре-октябре находился в России.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она отметила, что «ликвидированный руководитель ДРГ – это 50-летний Олег Мужчиль».

«Находят дополнительные подтверждения факты его неоднократных выездов за границу с использованием поддельных паспортов. Установлено, что последняя поездка руководителя группы в Россию состоялась в сентябре-октябре этого года», - написала Гитлянская.

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По ее данным, «задержанные в результате спецоперации в Киеве члены диверсионной группы, в том числе граждане Российской Федерации, начали давать следователям Службы безопасности Украины обличительные показания относительно своей деятельности на территории нашего государства». Пресс-секретарь отметила, что в интересах следствия СБУ пока не раскрывает все детали.

«Процессуальные действия продолжаются. Части задержанных уже объявлено о подозрении, в суд направлены представления об избрании меры пресечения», - отметила Гитлянская и добавила: «Следствием продолжается проверка версии о подконтрольности ДРГ российским спецслужбам и выполнении поставленных ими задач по подготовке террористических актов на территории Украины и непосредственно в столице».