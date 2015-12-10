В "ДНР" пропагандисты пробили очередное дно: нашли флаг Австралии и польский сапог (видео)

Так, боевик "ДНР" в интервью журналисту, видео которого опубликовано на Youtube, и наблюдателям ОБСЕ, привел "доказательства" присутствия наемников на Донбассе.

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"Доказательствами" послужили флаги Австралии, США, ЕС и флаг Украины "из польского сапога", которые боевики якобы нашли в окопах и блиндажах ВСУ.

"У нас тут уже не гражданская война, а перебрасывают всех бандерлогов с Европы! …Они пытаются уже не силами ВСУ, а силами наемников уничтожить Новороссию, но это не получится", - сказал боевик.