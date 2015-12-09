Экс-руководителей ГАИ Печерского района Киева будут судить за преследование Автомайдана

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, как установлено досудебным следствием, указанные лица давали своим подчиненным незаконные указания фальсифицировать протоколы о совершении административных правонарушений активистами Автомайдана.

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Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов) Уголовного кодекса.

Напомним, что накануне были осуждены двое граждан Азербайджана, которые во время Революции достоинства, в частности, похитили участника акций протеста и, применяя насилие и угрозы убийством, требовали от него признаний о деятельности Автомайдана.