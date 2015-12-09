Суд вынес приговор двум титушкам-азербайджанцам за преступления против участников Майдана

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«Приговором Оболонского районного суда города Киева к 4 годам лишения свободы и к 4 годам лишения свободы с испытанием на 3 года соответственно приговорены двое граждан Республики Азербайджан», - говорится в сообщении.

Установлено, что эти граждане Азербайджана «совершили ряд преступлений против участников Революции достоинства, а именно: хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины), грабеж, совмещенный с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч. 2 ст. 186 УК), похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК) и угроза убийством (ч. 1 ст. 129 УК Украины)».

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По данным ГПУ, указанные граждане в январе 2014 года в составе группы лиц совершили хулиганское нападение на гражданина, причинив ему телесные повреждения, после чего открыто завладели его личным имуществом.

В дальнейшем, как сообщает ведомство, они приняли активное участие в похищении и незаконном лишении свободы еще одного участника мирных акций протеста, которого около 2 часов, применяя насилие и угрозы убийством, удерживали против его воли и требовали от него признаний о деятельности Автомайдана.

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Досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве осуществлялось Генпрокуратурой.

Как сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Павел Дикань, речь идет о харьковских "титушках" из "Оплота".

В частности, по его словам, 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года получил Рамиль Исламли, а Азиз Тагиров - 4 года тюрьмы, 40 тысяч гривень возмещения морального вреда одному потерпевшему, 10 тысяч гривень возмещения морального вреда и 1,5 тысячи гривень материального вреда второму потерпевшему (солидарно с Исламли).