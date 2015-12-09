Пограничники и военные патрулируют границу на вертолетах (видео)

Как сообщает перс-служба Государственной пограничной службы Украины, патрулирование с воздуха внедрено с целью усовершенствования мероприятий, направленных на противодействие противоправной деятельности через государственную границу и использования злоумышленниками малых летательных аппаратов.

В течение этого месяца такие вылеты будут осуществляться на участках Львовского, Мостиского и Чопского пограничных отрядов. Пограничные наряды с бортов воздушных судов будут проводить мониторинг ситуации и сообщать о возможных противоправных действиях вблизи границы наземным нарядам.

Отмечается, что во время выполнения полетов при управлении органов охраны границы также будут сформированы группы быстрого реагирования, которые оперативно смогут реагировать на информацию, полученную от коллег из воздуха.

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«Первое такое воздушное патрулирование государственной границы произошло вчера. В частности, вертолетом Ми-8 от полка армейской авиации ВС Украины, на борту которого находилась мобильная пограничная группа, был проведен облет участков границы в пределах ответственности Мостиского и Львовского отрядов. В ходе проверки нарушения воздушного пространства и других признаков противоправной деятельности выявлено не было», - говорится в сообщении.

Кроме прочего, в ходе наблюдения за контролируемыми пограничными районами, правоохранители проводят анализ мест возможного взлета и посадки малых летательных аппаратов, которые контрабандисты используют для переправки товаров через украинско-польскую и украинско-словацкую границы участка.

По данным пресс-службы, для осуществления воздушного патрулирования границы Вооруженными силами Украины был задействовано самолет Л-39. Пилоты проводили мониторинг обстановки в тыловых районах на участке Черновицкого пограничного отряда.